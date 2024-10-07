Выбрано самое красивое село Воронежской области

В общей сложности в конкурсе участвовали 82 сельские территории. Отбор проходил в несколько этапов. Сначала свой голос могли отдать простые воронежцы — по итогам выбрали 20 сел с наибольшим количеством проголосовавших. Затем действовала специальная комиссия — ее члены выезжали в села и поселки и оценивали их благоустройство. Победителем, как уже было сказано, стало село Затон. Кроме того, отобрали шесть лауреатов.