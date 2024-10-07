Выбрано самое красивое село Воронежской области

Победителем стало село Затон Воробьевского района. Населенный пункт получит грант размером 2 млн рублей.
В общей сложности в конкурсе участвовали 82 сельские территории. Отбор проходил в несколько этапов. Сначала свой голос могли отдать простые воронежцы — по итогам выбрали 20 сел с наибольшим количеством проголосовавших. Затем действовала специальная комиссия — ее члены выезжали в села и поселки и оценивали их благоустройство. Победителем, как уже было сказано, стало село Затон. Кроме того, отобрали шесть лауреатов.
«Призерами конкурса стали село Верхняя Тойда Аннинского района, село Лискинское Лискинского района, село Першино Нижнедевицкого района, поселок Новопокровский Новохоперского района, село Истобное Репьевского района, село Русаново Терновского района», — рассказали в областном правительстве.
Лауреаты получат по 300 тысяч рублей, село-победитель — 2 млн рублей. Гранты будут использованы на благоустройство, приобретение соответствующей техники, оборудования, материалов.