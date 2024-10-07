Население области сейчас растёт за счёт миграционных процессов — Калининградстат

«Естественная убыль населения в январе-июле 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 697 человек. Миграционный прирост полностью компенсировал потери численности населения от естественной убыли. Миграционный прирост населения увеличился на 568 человека, или на 17,7%», — говорится в сообщении.