Население области сейчас растёт за счёт миграционных процессов — Калининградстат

По состоянию на 1 августа предварительная численность постоянного населения составила 1 034 332 человека. С начала года показатель увеличился на 418 человек.
«Естественная убыль населения в январе-июле 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 697 человек. Миграционный прирост полностью компенсировал потери численности населения от естественной убыли. Миграционный прирост населения увеличился на 568 человека, или на 17,7%», — говорится в сообщении.
В 2023 году аналитики рассказывали, откуда чаще всего переезжают в Калининградскую область и куда из неё перебираются.