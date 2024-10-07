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Население области сейчас растёт за счёт миграционных процессов — Калининградстат

Население области сейчас растёт за счёт миграционных процессов. Об этом говорят данные Калининградстата.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 1 августа предварительная численность постоянного населения составила 1 034 332 человека. С начала года показатель увеличился на 418 человек.

«Естественная убыль населения в январе-июле 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 697 человек. Миграционный прирост полностью компенсировал потери численности населения от естественной убыли. Миграционный прирост населения увеличился на 568 человека, или на 17,7%», — говорится в сообщении.

В 2023 году аналитики рассказывали, откуда чаще всего переезжают в Калининградскую область и куда из неё перебираются.

демография