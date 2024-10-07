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Тейлор Свифт признана самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Американская поп-певица Тейлор Свифт официально стала самой богатой женщиной-музыкантом современности. Ее состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов — на 500 миллионов больше, чем было в апреле.

Источник: Звук

Американская поп-певица Тейлор Свифт официально стала самой богатой женщиной-музыкантом современности. Ее состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов — на 500 миллионов больше, чем было в апреле.

Увеличение капитала помогло Тейлор также занять второе место в рейтинге самых богатых музыкантов в принципе: выше нее оказался только Jay-Z. Его состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов. К такому выводу пришло издание Forbes.

Тем не менее Свифт еще предстоит стать «богатейшей артисткой в истории»: сейчас этот титул принадлежит Рианне, так как однажды Forbes оценил ее состояние в рекордные 1,77 миллиарда долларов.

Ранее Тейлор стала самой титулованной артисткой в истории MTV Video Music Awards.