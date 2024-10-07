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В Братске за 10 лет стало больше врачей, но их все равно не хватает

В Братске с 2014 года стало больше врачей, а средний возраст специалиста снизился более чем на 10 лет. Об этом говорится в проекте постановления мэрии Братска «Об утверждении муниципальной программы “Здоровье”». Документ вынесли на общественные обсуждения, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

По данным, которые приводятся в документе на 1 января 2024 года, общее число медицинских работников в Братске составляет 4,8 тысяч человек. Из них 676 врачей и 2073 средних медицинских работников.

Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения в 2023 году составил 30,6 (по Иркутской области — 37,0). Показатель обеспеченности врачами с 2014 года (25 человек на 10 тысяч населения) увеличился на 23%, — уточняется в проекте постановления.

Среди целевых показателей программы также указывается, что обеспеченность медиками на 10 тысяч человек в Братске к концу 2029 года планируется довести до 31 врача.

Также в документе отмечается, что меры поддержки, которые оказывают в Братске медицинским работникам, позволили привлечь в город больше молодых специалистов. Это отразилось и на среднем возрасте медработников города. Средний возраст врача в Братске в 2023 году составил 46,5 лет. В 2014 году средний возраст был на уровне 58,6 лет.

В проекте постановления отмечается, что власти города намерены в ближайшие годы сохранить меры поддержки, которые предоставляются медикам в Братске. Речь идет о единовременной выплате, компенсации за найм жилья и финансовой помощи в приобретении квартиры в ипотеку.

медицина