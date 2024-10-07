В Братске за 10 лет стало больше врачей, но их все равно не хватает

Также в документе отмечается, что меры поддержки, которые оказывают в Братске медицинским работникам, позволили привлечь в город больше молодых специалистов. Это отразилось и на среднем возрасте медработников города. Средний возраст врача в Братске в 2023 году составил 46,5 лет. В 2014 году средний возраст был на уровне 58,6 лет.