В Калининграде в октябре второй раз зацвел рододендрон сихотинский. Любоваться растением можно в Ботаническом саду БФУ имени Канта. Об этом «Комсомолке» 7 октября сообщила и.о. директора Ботанического сада Светлана Яковлева.
«Погоды стоят такие, что растения перепутали, когда им цвести. Рододендрон сихотинский расцвел внезапно. И удивительно, что уже достаточно поздней для него осенью. И не один цветок, а полумассовое цветение», — прокомментировала Светлана Яковлева.
Отметим, сентябрь этого года выдался особенно теплым. Октябрь пока тоже радует погодой.