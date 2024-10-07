В Калининграде в октябре второй раз зацвел рододендрон

«Погоды стоят такие, что растения перепутали, когда им цвести. Рододендрон сихотинский расцвел внезапно. И удивительно, что уже достаточно поздней для него осенью. И не один цветок, а полумассовое цветение», — прокомментировала Светлана Яковлева.