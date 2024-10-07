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В Калининграде в октябре второй раз зацвел рододендрон

Из-за аномальной погоды растения запутались во временах года.

Источник: Ботанический сад БФУ им. И. Канта

В Калининграде в октябре второй раз зацвел рододендрон сихотинский. Любоваться растением можно в Ботаническом саду БФУ имени Канта. Об этом «Комсомолке» 7 октября сообщила и.о. директора Ботанического сада Светлана Яковлева.

«Погоды стоят такие, что растения перепутали, когда им цвести. Рододендрон сихотинский расцвел внезапно. И удивительно, что уже достаточно поздней для него осенью. И не один цветок, а полумассовое цветение», — прокомментировала Светлана Яковлева.

Отметим, сентябрь этого года выдался особенно теплым. Октябрь пока тоже радует погодой.

флора и фауна