Главное за неделю: возвращение Адама Гонтье в группу Three Days Grace, новый проект Скриптонита и объявление Эминема

Чуть мрачнее, холоднее и ветренее — чувствуете, как начинается второй месяц осени? Люди в это время делятся на два типа: тех, кто всеми силами пытается вырваться из тленного потока, и тех, кто с удовольствием ему отдается. Мы собрали подборку главных новостей недели, которые порадуют всех, в нашем новом дайджесте.
Один вокалист хорошо, а два лучше! Канадская альтернативная рок-группа Three Days Grace объявила о возвращении своего бывшего фронтмена Адама Гонтье. Если что, Мэтт Уолст, занимавший эту позицию последнее десятилетие, будет продолжать работать с коллективом. Надеемся, что музыканты поладят, все-таки им же еще новую музыку вместе выпускать.
Скриптонита потянуло в мрачную электронику. Возможно, у вас не сразу получится прочитать название его нового проекта xqzmytrenches, но будем привыкать, потому что Скриптонит пообещал, что под этим именем он будет выпускать «разный музон». Будем следить, на какие еще эксперименты пойдет музыкант.
Не советуем вам смотреть клип Temporary без платков, ведь он состоит из кусочков семейного архива артиста. Самый трогательный момент — это, когда Хейли, дочь Эминема, дарит ему футболку с надписью «Дедушка». Эминем в приятном шоке, мы тихонько утираем слезы — все, как и должно быть.
Оказывается, Джеймс Блант склонен к манипуляциям. Если юбилейное переиздание его лонгплея Back to Bedlam (2004) займет первое место в британском хит-параде, то поклонники смогут выбрать ему новое имя. На что только не готовы артисты, чтобы подтолкнуть своих фанатов слушать их музыку.
Когда сердце разбито, хочется чем-то занять свои мысли. В этом случае на помощь приходит любимая музыка. Звук СТУДИО и HiFi-стриминг Звук узнали, какие треки чаще всего слушают россияне после разрыва отношений. В топ вошли «Знаешь ли ты» МакSим, «Девочка танцуй» Artik & Asti и «Царица» ANNA ASTI. Какие еще песни помогают залечить душевные раны, читайте здесь.
The Smile — Cutouts.
IMAGO/Martin Müller/www.globallookpress.com.
Умиротворение, иногда прерываемое гитарными риффами, и единый поток слегка мрачноватой музыки, вгоняющей в тлен, — так можно описать новый альбом The Smile «Cutouts». Отлично подходит для осени, когда многих настигает состояние «на улице rain, на душе pain».
Напоминаем, что The Smile — это сайд-проект Тома Йорка и Джонни Гринвуда из Radiohead с Томом Скиннером из Sons of Kemet на барабанах. Как и раньше, они радуют своих поклонников отборными композициями альт-рока.
Martin Harris/Capital Pictures/www.globallookpress.com.
Кратко пересказали для вас целый месяц в одной статье. Под какие треки зарубежных и российских исполнителей мы встречали начало осени и что нового произошло в музыкальном мире за этот месяц, читайте в нашем большом материале. В нем вы также найдете подборку перспективных артистов, которые помогут украсить ваш плейлист.
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