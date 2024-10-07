Главное за неделю: возвращение Адама Гонтье в группу Three Days Grace, новый проект Скриптонита и объявление Эминема

Чуть мрачнее, холоднее и ветренее — чувствуете, как начинается второй месяц осени? Люди в это время делятся на два типа: тех, кто всеми силами пытается вырваться из тленного потока, и тех, кто с удовольствием ему отдается. Мы собрали подборку главных новостей недели, которые порадуют всех, в нашем новом дайджесте.