В Воронеже 27 домов остались без воды из-за утечки

В Воронеже будет приостановлена подача холодной воды по 27 адресам, рассказали в водоканале.
У дома № 15/17 по улице Средне-Московской в Воронеже произошла утечка воды на водоводе диаметром 300 миллиметров. Для ее устранения будет вырыт котлован.
На время работ холодной воды не будет по следующим адресам: улица Никитинская, дома № 21, 23, 25, 27, 32; улица Плехановская, дома № 18, 22, 24а, 30, 32; улица Средне-Московская, дома № 1, 1А, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 3, 3а, 3б, 7, 9, 11, 15/17, 27, 29, 31.
Сроки подачи воды неизвестны.