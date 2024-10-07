Под Полоцком мужчина погиб при пожаре в собственной бане

Сообщается, что в момент тушения пожара под слоем обрушившихся конструкций сотрудники МЧС нашли труп мужчины 1962 года рождения. Предположительно, это был хозяин подворья. В пресс-службе добавили, что в результате пожара в бане были уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество. По данному факту проводится проверка. Рассматриваемой версией является неосторожное обращение с огнем погибшим.