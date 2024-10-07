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Под Полоцком мужчина погиб при пожаре в собственной бане

Мужчина погиб при пожаре в бане в Полоцком районе.

Источник: Комсомольская правда

Под Полоцком мужчина погиб при пожаре в собственной бане, сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.

В сообщении говорится, что в воскресенье, 6 октября, около 08.03 в МЧС поступило сообщение о пожаре в бане, расположенной в деревне Межно-1 Полоцкого района. Приехавшие на место спасатели заметили открытое горение бани.

Сообщается, что в момент тушения пожара под слоем обрушившихся конструкций сотрудники МЧС нашли труп мужчины 1962 года рождения. Предположительно, это был хозяин подворья. В пресс-службе добавили, что в результате пожара в бане были уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество. По данному факту проводится проверка. Рассматриваемой версией является неосторожное обращение с огнем погибшим.

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