Воспаления, опущение век, ботулизм: к чему приводят дешевые «уколы красоты»

— Но некоторые клиники максимально защищают себя юридически и не размещают лицензионные документы в открытом доступе, — говорит Кочкина. — В таком случае лицензию можно запросить у администратора. У специалиста, который делает процедуры, должно быть высшее медицинское образование, действующие сертификаты на все услуги, которые он оказывает. Врач-косметолог может колоть не любой филлер, а только тот, на котором он обучен, знает состав, специфику его действия и возможные побочные эффекты. Еще один момент — ваши собственные ощущения от знакомства. Нужно обращать внимание на то, как врач себя ведет: задает ли вопросы, пользуется ли медицинскими терминами, может ли назвать причину появления первых морщин, предлагает ли варианты лечения или просто навязывает услуги. Я не рекомендую ходить к частным косметологам даже с образованием и сертификатами.