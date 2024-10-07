Воспаления, опущение век, ботулизм: к чему приводят дешевые «уколы красоты»

Посетительница одной из столичных косметологических клиник заболела ботулизмом после «уколов красоты». Подобный случай был и в июне. «Вечерняя Москва» вместе с врачом-косметологом Наталией Кочкиной разобралась, какие последствия могут быть от неправильно проведенных процедур.
Пострадавшие обращались в клиники за инъекциями ботулотоксина, известного как ботокс. Обычно эта процедура помогает разгладить мимические морщины. Как выяснилось, им вкололи незарегистрированные в России препараты.
— С такими препаратами работают так называемые подпольные косметологи без образования, — говорит Наталия Кочкина. — Их цель — заработать и приложить минимум усилий. Их не интересует здоровье пациентов.
«Подпольные» косметологи используют в своей работе не дорогие сертифицированные препараты, а те, что продаются, например, на маркетплейсах. Это смеси сомнительного производства и состава. Неизвестно, что в них содержится на самом деле. Например, филлеры на основе чистой гиалуроновой кислоты со временем рассасываются, а незапатентованные препараты содержат нерассасывающиеся компоненты. Они мигрируют, вызывают воспаления.
Эксперт отмечает: сертифицированные препараты, с которыми работают в клиниках, не продаются даже в аптеках. Они распространяются только через официальных дистрибьюторов компании-производителя, которые продают их сертифицированным специалистам. Даже если препарат с хорошим составом уколоть не в то место или не на ту глубину, можно сильно навредить внешности. Последствия бывают весьма плачевными: от травмирования кожи и ожогов до опущения век и многого другого.
Если вы решили обратиться к косметологу, обязательно выбирайте клинику с лицензией.
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— Но некоторые клиники максимально защищают себя юридически и не размещают лицензионные документы в открытом доступе, — говорит Кочкина. — В таком случае лицензию можно запросить у администратора. У специалиста, который делает процедуры, должно быть высшее медицинское образование, действующие сертификаты на все услуги, которые он оказывает. Врач-косметолог может колоть не любой филлер, а только тот, на котором он обучен, знает состав, специфику его действия и возможные побочные эффекты. Еще один момент — ваши собственные ощущения от знакомства. Нужно обращать внимание на то, как врач себя ведет: задает ли вопросы, пользуется ли медицинскими терминами, может ли назвать причину появления первых морщин, предлагает ли варианты лечения или просто навязывает услуги. Я не рекомендую ходить к частным косметологам даже с образованием и сертификатами.
Владислав Лазарев, юрист:
— В случае осложнений после процедур можно обратиться в ряд инстанций: прокуратура и полиция, Росздравнадзор, Управление Министерства здравоохранения. Если необходимо восстановить нарушенные при оказании косметологических услуг права клиента, то обращаться нужно в суд. В ряде случаев только так клиент может вернуть сумму, оплаченную за услуги косметолога, взыскать компенсацию вреда для здоровья и морального вреда.
Ботокс колется в минимальных дозах. Средняя доза для лица составляет 50−100 единиц. Опасная, смертельная доза ботулотоксина — 3000 единиц.
Как делают: проводится чистка руками или специальными инструментами.
Эффект: процедура помогает очистить от загрязнений кожу: черных точек, сальных нитей, закрытых комедонов. Чистку необходимо делать регулярно, раз в четыре-пять месяцев, для всех типов кожи.
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Опасные последствия: если чистку сделать у непрофессионала, то велик риск сильно травмировать кожу. Это не самое страшное последствие, но и не самое приятное. Кожа будет долго заживать, восстанавливаться.
Как делают: либо механическим путем — специальная щеточка разрыхляет ороговевший верхний слой эпидермиса, — либо с помощью лазера или кислот.
Эффект: улучшает качество кожи, выравнивается тон, убираются воспалительные элементы, пигментация.
Опасные последствия: если неправильно подобрать сам пилинг или концентрацию, то есть большой риск возникновения воспаления и раздражения на коже.
Как делают: косметолог обрабатывает кожу с помощью специального аппарата, испускающего световые импульсы.
Эффект: позволяет создать ровный тон лица, устранить пигментацию, сосудистую сеточку, купероз, пролечить розацеа, акне, постакне.
Опасные последствия: если сделать процедуру у «подпольного» специалиста на несертифицированном аппарате, на котором неправильно выставлены параметры, то пациент получит ожоги.
Как делают: косметолог вкалывает под кожу препараты.
Эффект: помогает увлажнить, напитать клетки, простимулировать выработку гиалуроновой кислоты, создать гидрорезерв. Основной компонент — гиалуроновая кислота, которая содержится в нашем организме.
Опасные последствия: если процедуру будет делать непрофессионал, есть вероятность появления повреждения кожи, возникновения отеков и рубцов.
Как делают: инъекции шприцем препарата в мышцу блокируют передачу нервных импульсов в ней.
Эффект: мышца расслабляется, кожа, прилегающая к ней, разглаживается.
Опасные последствия: неправильная доза, расстановка препарата может привести, например, к опущению век и птозу.