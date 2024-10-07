Москвичам расскажут о проектировании системы навигации в метро

Слушатели узнают, чем занимаются аналитики-инфопланировщики, а также какие существуют критерии при отборе информации для навигационных элементов. Помимо этого, спикер поделится недавним опытом создания навигации для Троицкой линии метро и станции «Потапово».
«Мы регулярно открываем новые транспортные объекты по задаче, поставленной Сергеем Собяниным. У нас большой опыт работы с размещением навигации в транспорте, в том числе и на сложных объектах. Среди них крупные пересадочные узлы, станции метро со статусом объектов культурного наследия, а также новые линии метрополитена», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Чтобы попасть на бесплатную лекцию, нужно зарегистрироваться до 23:00 9 октября. Образовательная встреча пройдет по адресу: улица Ивана Франко, дом 14. При себе необходимо иметь паспорт. Количество посадочных мест ограниченно.