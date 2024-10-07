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Москвичам расскажут о проектировании системы навигации в метро

В Центре перспективных разработок московского транспорта состоится лекция, посвященная созданию навигации. Встреча пройдет 10 октября в 18:30. Главный аналитик-инфопланировщик отдела навигационно-информационных разработок и технологий службы пассажирских сервисов ГУП «Московский метрополитен» Андрей Шебанков расскажет, как команда специалистов разрабатывает содержание указателей и выбирает для них наиболее подходящее место.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Слушатели узнают, чем занимаются аналитики-инфопланировщики, а также какие существуют критерии при отборе информации для навигационных элементов. Помимо этого, спикер поделится недавним опытом создания навигации для Троицкой линии метро и станции «Потапово».

«Мы регулярно открываем новые транспортные объекты по задаче, поставленной Сергеем Собяниным. У нас большой опыт работы с размещением навигации в транспорте, в том числе и на сложных объектах. Среди них крупные пересадочные узлы, станции метро со статусом объектов культурного наследия, а также новые линии метрополитена», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы попасть на бесплатную лекцию, нужно зарегистрироваться до 23:00 9 октября. Образовательная встреча пройдет по адресу: улица Ивана Франко, дом 14. При себе необходимо иметь паспорт. Количество посадочных мест ограниченно.

метро