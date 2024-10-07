Москвичам расскажут о проектировании системы навигации в метро

«Мы регулярно открываем новые транспортные объекты по задаче, поставленной Сергеем Собяниным. У нас большой опыт работы с размещением навигации в транспорте, в том числе и на сложных объектах. Среди них крупные пересадочные узлы, станции метро со статусом объектов культурного наследия, а также новые линии метрополитена», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.