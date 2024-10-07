Жители Пермского края смогут обменять монеты в рамках акции Центробанка

С 7 по 20 октября в Пермском крае пройдет Всероссийская акция «Монетная неделя», в рамках которой любой желающий сможет без комиссии обменять скопившиеся дома монеты на банкноты. В осеней акции помимо банков участие примут торговые сети. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Пермскому краю.
«В период проведения акции любой желающий сможет без комиссии обменять скопившиеся дома монеты на банкноты, зачислить сумму сданной мелочи на свой счет или приобрести товар в магазине», — сообщают в пресс-службе регионального отделения.
Всего в Прикамье участие в данной акции примут 16 банков, более 70 их отделений, а так же почти 50 розничных магазинов одной из федеральных торговых сетей.
Обменять можно будет любые монеты, выпущенные с 1997 года. Для того чтобы сдать монеты, нужно обратиться в отделение банка с паспортом или в один из магазинов — участников акции.