Самая сильная школьница России из Перми поздравила Президента с днем рождения

Напомним, второклассница Лидия Котельникова регулярно показывает рекордные результаты в силовом спорте, к тому же недавно начала заниматься тяжелой атлетикой, поэтому по праву считается самой сильной школьницей не только в Пермском крае, но и в нашей стране.