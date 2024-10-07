Самая сильная школьница России из Перми поздравила Президента с днем рождения

Пермская школьница Лидия Котельникова, известная как самая сильная девочка России, поздравила Президента Владимира Путина с Днем рождения. 7 октября ему исполняется 72 года.
В своем поздравлении юная пауэрлифтерша из Перми выразила гордость за свою страну и ее лидера.
— Пусть вражины брызгают слюной, это не изменит моей сути. Я горжусь своей страной, я горжусь, что Президент мой — Путин! — прочитала свое проникновенное поздравление Лида.
Видеоролик с поздравлением Лида Котельникова разместила на странице «ВКонтакте». Его посмотрели около 1,5 тысяч пользователей. Инициативу девочки-богатыря активно поддержали лайками.
— Сочиняли этот стих и снимали видео Лида вместе с братом Ильей, — рассказал «КП-Пермь» папа девочки.
Напомним, второклассница Лидия Котельникова регулярно показывает рекордные результаты в силовом спорте, к тому же недавно начала заниматься тяжелой атлетикой, поэтому по праву считается самой сильной школьницей не только в Пермском крае, но и в нашей стране.