Часть жителей Центрального округа Омска на целый день останутся без воды

«Росводоканал Омск» предупредил местных жителей об отключении холодной воды. Водоснабжения не будет у части жителей Центрального округа 14 октября. С 10:00 до 20:00 будут проводиться ремонтные работы на водопроводе по улице Орджоникидзе, 273.
Так, воду отключат на следующих адресах:
Ул. Орджоникидзе, 268, 268а, 270, 270а, 272а, 273, 273а, 273 б, 275, 276 б, 277, 279, 281, 282, 282к1, 282к2, 282к3, 282к3а, 282а, 282Б, 285, 287, 287/1, 287к1, 287к2, 289, 289а, 289Б, 291; Ул. Вавилова, 227, 227к1, 227к2, 227к4, 227к5, 227к6, 234, 234 б, 234а, 236, 238, 240, 240/1, 240/2, 240 л, 240 лит. И, 242, 2421а, 242/1, 242/2, 242лит. Р.
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