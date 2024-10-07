Часть жителей Центрального округа Омска на целый день останутся без воды

Ранее сообщалось, что сентябрь 2024 года показал рекордные результаты по активности арендаторов с начала года. По данным аналитиков сервиса «Яндекс Аренда», интерес к съёмному жилью в крупных городах России в этом месяце оказался на 5,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.