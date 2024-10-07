Экс-мэр Носков: «Если где-то и встречать старость, то я бы хотел в Дзержинске»

2 октября депутаты Дзержинска приняли досрочную отставку главы города Ивана Носкова. Он написал заявление по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу. Мы встретились с уже бывшим мэром города химиков, чтобы от первого лица узнать о причинах такого неожиданного для многих решения и подвести итоги работы за шесть лет.
— Иван Николаевич, с каким чувством покидаете Дзержинск?
— С чувством выполненного долга. Мне не стыдно за проделанную работу, и я уверен, что она будет продолжена. Это если говорить как чиновник. А как человеку мне действительно немного грустно от расставания, я здесь встретил множество замечательных людей, друзей, коллег. Я знаю, что шесть лет точно прошли не зря и они принесли результат: многое из того, что планировалось, задумывалось, реализовано.
Особенно была показательная история, когда перед началом Думы…
— То внеочередное заседание, которое было 2 октября?
— Да… Глеб Игоревич, мой первый заместитель, принёс на Думу программу, с которой я выступал перед депутатами перед назначением шесть лет назад… И получилось так, что всё, что было заявлено, практически на 100 процентов выполнено. Только две позиции находятся еще в работе, но я знаю, что они точно будут сделаны. — А какое-то личное воспоминание Дзержинск оставил в вашем сердце?
— Дзержинск — это один из самых удобных, красивых городов, один из самых перспективных городов России. Но самое главное — это город, в котором действительно удобно и комфортно жить. На сегодняшний день если где-то и встречать старость, то я точно хотел бы это сделать в Дзержинске.
Если говорить про работу, то я каждый день шёл на работу с удовольствием. И всё, что здесь происходило, это было действительно для меня важно, интересно. И, честно говоря, складывается впечатление, что я здесь всю жизнь прожил. Эти шесть лет- — не знаю, как правильно сказать, — но это прям интересно, интенсивно, классное было время.
— Многие жители города и депутаты, с которыми удалось пообщаться, положительно отзываются о вашей деятельности на посту главы города. Депутаты прямо говорили, что очень хотели бы проголосовать против вашего досрочного ухода…
— С одной стороны — мне это, конечно же, приятно, с другой — спасибо, что поддержали, в том числе и в этом начинании. Я поработал с двумя созывами городской Думы. И в целом с каждым депутатом мы всегда находили общий язык, приходили к совместному решению в сложных ситуациях, руководствуясь интересами города и большинства жителей. И — важно — во главе всего стоял здравый смысл. Не партийные принадлежности, не какие-то личные амбиции, не какие-то ещё причины…- Иван Николаевич, если не секрет, кто и при каких обстоятельствах вам предложил сменить место работы?
— Когда мемуары буду писать, я об этом расскажу (улыбается).
— За шесть лет, мне кажется, каждые полгода появлялись слухи, что Носков уходит. Уходит в Нижний, уходит в Вологду, уходит опять в Нижний… Были ли какие-то основания под этими слухами?
— Я могу так сказать: каждые два-три месяца мне поступало какое-то предложение. И даже в тот день, когда я ехал работать в Дзержинск, поступило предложение по другому региону на достаточно серьёзную должность. Ещё одно из интересных предложений, которое я не принял, было в 2020 году, когда началась пандемия. Я посчитал, что уйти будет нечестно и некрасиво как по отношению к жителям, так и по отношению к своим руководителям.
Предложения действительно были всегда. Но 90 процентов из того, что мне предлагали, и того, что озвучивалось публично, не соответствовало действительности.
— Но сейчас вы решили принять предложение?
— Есть решения, которые не обсуждаются. Вовремя прийти и вовремя уйти — это тоже важно. — Кто может покинуть администрацию Дзержинска вместе с вами?
— У нас крепостного права нет. Каждый вправе выбирать, где ему работать.
Кого бы я с собой позвал?.. Ну, наверное, кого-то позову. Но это точно будет не массово. Если кого-то я лично буду звать, то на его место будет подготовлена замена. И это будет позиция, согласованная с действующим главой Дзержинска, позиция, согласованная с губернатором.
Я самое заинтересованное лицо, чтобы Дзержинск процветал. И мне точно не хотелось бы что-то сломать в той системе, которую мы выстроили.
— Кстати, что вам сказал, что пожелал Глеб Сергеевич? Возможно, договорились о дальнейшем взаимодействии…
— Однозначно договорились о взаимодействии. Однозначно договорились о поддержании отношений. Глеб Никитин пообещал, что обязательно найдёт возможность приехать и поддержать меня, где бы я ни продолжил свою карьеру.
Уверен, что мы ещё не раз встретимся. Я с Дзержинском точно не рву связи и буду приезжать в Нижегородскую область тоже при любой удобной возможности.
А Глеб Сергеевич пожелал… не хорошей дороги… а хорошей работы! Мы с ним также проговорили, как дальше будет развиваться Дзержинск. И у нас здесь абсолютно совпали позиции о необходимости сохранения курса.
Продолжение разговора — в газете «Нижегородская правда» в среду, 9 октября.