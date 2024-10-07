Экс-мэр Носков: «Если где-то и встречать старость, то я бы хотел в Дзержинске»

— С одной стороны — мне это, конечно же, приятно, с другой — спасибо, что поддержали, в том числе и в этом начинании. Я поработал с двумя созывами городской Думы. И в целом с каждым депутатом мы всегда находили общий язык, приходили к совместному решению в сложных ситуациях, руководствуясь интересами города и большинства жителей. И — важно — во главе всего стоял здравый смысл. Не партийные принадлежности, не какие-то личные амбиции, не какие-то ещё причины…- Иван Николаевич, если не секрет, кто и при каких обстоятельствах вам предложил сменить место работы?