На выходных с улиц Ростова-на-Дону вывезли 220 тонн мусора

На прошедших выходных во всех районах Ростова-на-Дону состоялся осенний субботник. Во время масштабной уборки с улиц вывезли около 220 тонн мусора, сообщают городские власти.
— Убрали свалочные очаги. Почти 150 фасадов зданий и столбов очистили от объявлений, выкрасили детские игровые элементы, спилили и обрезали деревья, — рассказали в ростовской администрации.
Коммунальщики навели порядок во дворах, около музея «Россия — моя история» и в парке Димитриевском.
Всего в уборке приняли участие почти 900 человек, более 100 организаций, УК и ТСЖ, использовалось 60 единиц техники.
Следующий субботник проведут 12 октября, он завершит осенний «Месячник чистоты».