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Завтра в Братске и Братском районе пройдут массовые проверки автомобилей на наличие тонировки

Завтра в Братске и Братском районе пройдут массовые проверки автомобилей на наличие тонировки. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Братска.

Источник: ТК Город

Согласно техническому регламенту установлены конкретные нормы светопропускания для каждого типа стёкол. Так, у ветрового стекла и передних боковых стёкол, включая стёкла передних дверей, пропускаемость света должна составлять не менее 70%.

Злоупотребление тонировкой на стёклах автомобилей может стать причиной аварийной ситуации или вовсе трагедии на дорогах. Инспекторы ДПС стараются пресекать такие правонарушения и продолжают уделять особое внимание транспорту, светопропускание стёкол которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.

Только за девять месяцев текущего года автоинспекторы пресекли 2500 нарушений водителями, связанных с управлением транспортными средствами, светопропускаемость стёкол которых не соответствует требованиям.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств, так как от этого может зависеть здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения.

ГИБДД