Завтра в Братске и Братском районе пройдут массовые проверки автомобилей на наличие тонировки

Согласно техническому регламенту установлены конкретные нормы светопропускания для каждого типа стёкол. Так, у ветрового стекла и передних боковых стёкол, включая стёкла передних дверей, пропускаемость света должна составлять не менее 70%.
Злоупотребление тонировкой на стёклах автомобилей может стать причиной аварийной ситуации или вовсе трагедии на дорогах. Инспекторы ДПС стараются пресекать такие правонарушения и продолжают уделять особое внимание транспорту, светопропускание стёкол которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.
Только за девять месяцев текущего года автоинспекторы пресекли 2500 нарушений водителями, связанных с управлением транспортными средствами, светопропускаемость стёкол которых не соответствует требованиям.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств, так как от этого может зависеть здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения.