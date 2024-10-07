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В Тольятти скончался самый известный фотограф АвтоВАЗа Станислав Казаков

Вчера, 6 октября, в Тольятти на 86-м году жизни скончался известный тольяттинский фотограф Станислав Казаков. Его творчество было связано с историей Волжского автозавода.

Международную известность Станиславу Казакову принесли рекламные съемки автомобилей Lada в течение всего советского периода. Он был участником ряда значительных международных выставок, его работы публиковались в крупнейших изданиях СССР.

После распада СССР Станислав Казаков продолжил работать с автомобильной тематикой, путешествовал по стране и за рубежом. Он снял серии фотографий на Байкале, Алтае, Кавказе и на Байконуре.

Прощание со Станиславом Казаковым состоится 8 октября в 14:00 (MSK+1) в Похоронном доме № 1 на ул. Борковской, 66 в зале № 2.