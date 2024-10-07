После пожара в Феодосии прокуратура запустила горячую линию

Как сообщалось ранее, в Феодосии произошел пожар на нефтебазе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. В результате случившегося никто не пострадал. Из-за инцидента перекрыли движение транспорта по улицам Геологической и Федько. Ограничения действуют на участке от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.