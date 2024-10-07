После пожара в Феодосии прокуратура запустила горячую линию

Прокуратура Крыма запустила горячую линию после пожара на нефтебазе, который произошел в Феодосии в понедельник, 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием в Феодосии», — говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры выехали в пункты временного размещения людей, чтобы проконтролировать соблюдение прав жителей. Кроме того, они обратят внимание на вопросы обеспечения водой, продуктами, лекарствами и всем необходимым.
«Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым и прокуратуре города Феодосии организованы горячие линии, на которые можно позвонить по следующим телефонам:
Как сообщалось ранее, в Феодосии произошел пожар на нефтебазе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. В результате случившегося никто не пострадал. Из-за инцидента перекрыли движение транспорта по улицам Геологической и Федько. Ограничения действуют на участке от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.