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После пожара в Феодосии прокуратура запустила горячую линию

Прокуратура запустила горячую линию после пожара на нефтебазе в Феодосии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Крыма запустила горячую линию после пожара на нефтебазе, который произошел в Феодосии в понедельник, 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием в Феодосии», — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры выехали в пункты временного размещения людей, чтобы проконтролировать соблюдение прав жителей. Кроме того, они обратят внимание на вопросы обеспечения водой, продуктами, лекарствами и всем необходимым.

«Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым и прокуратуре города Феодосии организованы горячие линии, на которые можно позвонить по следующим телефонам: +7 (978) 053−62−08, +7 (365) 277 −38−34, +7 (978) 557−22−53», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Феодосии произошел пожар на нефтебазе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. В результате случившегося никто не пострадал. Из-за инцидента перекрыли движение транспорта по улицам Геологической и Федько. Ограничения действуют на участке от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.

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Прокуратура