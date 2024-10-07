Общественный транспорт, вывоз мусора и ЖКХ — названы причины критики Казани

Всего же за 2024 год проанализировано 154,8 тыс. материалов: 96,5 тыс. в СМИ и 58,3 тыс. из социальных сетей. Среди них почти 14 тыс. публикаций негативной тональности, около 1 тыс. позитивной, а оставшиеся примерно 140 тыс. — нейтральной тональности.