В Казани завершили реконструкцию подземного перехода вблизи парка Горького

Напомним, работы велись в комплексе благоустройства входной зоны парка им. Горького. Ранее на территории обновили пешеходные дорожки, высадили кустарники и многолетники, установили малые архитектурные формы, а вдоль ул. Н. Ершова обустроили дорожку и заменили вдоль нее столбы уличного освещения.