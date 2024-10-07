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В Казани завершили реконструкцию подземного перехода вблизи парка Горького

На участке вернули прежнюю схему движения — временный светофор для пешеходов отключили.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани завершили реконструкцию подземного пешеходного перехода вблизи парка им. Горького. Здесь обновили входные группы, провели гидроизоляцию, уложили гранитное покрытие, покрасили стены, усилили освещение и подключили камеры видеонаблюдения.

Вместе с переходом открылись обновленные остановочные павильоны. Теперь они имеют большие окна, что создает эффект проницаемости.

На участке вернули прежнюю схему движения транспорта — отключили временный светофор для пешеходов, вскоре его демонтируют.

Напомним, работы велись в комплексе благоустройства входной зоны парка им. Горького. Ранее на территории обновили пешеходные дорожки, высадили кустарники и многолетники, установили малые архитектурные формы, а вдоль ул. Н. Ершова обустроили дорожку и заменили вдоль нее столбы уличного освещения.

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