В Казани завершили реконструкцию подземного перехода вблизи парка Горького

В Казани завершили реконструкцию подземного пешеходного перехода вблизи парка им. Горького. Здесь обновили входные группы, провели гидроизоляцию, уложили гранитное покрытие, покрасили стены, усилили освещение и подключили камеры видеонаблюдения.
Вместе с переходом открылись обновленные остановочные павильоны. Теперь они имеют большие окна, что создает эффект проницаемости.
На участке вернули прежнюю схему движения транспорта — отключили временный светофор для пешеходов, вскоре его демонтируют.
Напомним, работы велись в комплексе благоустройства входной зоны парка им. Горького. Ранее на территории обновили пешеходные дорожки, высадили кустарники и многолетники, установили малые архитектурные формы, а вдоль ул. Н. Ершова обустроили дорожку и заменили вдоль нее столбы уличного освещения.