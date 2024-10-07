Сергей Шелест сообщил, что отопление в домах омичей должно появиться не позднее четверга

Мэр Омска Сергей Шелест посетил Городок Нефтяников и проинспектировал, как проходит процесс подключения этой части города к отоплению. Глава города вместе с коллегами обозначили срок окончания ремонта и подачи тепла во все дома омичей — не позднее четверга.
Сейчас в АО «Тепловая компания» работают люди из районов области. Помимо этого, губернатор Омской области Виталий Хоценко дал распоряжение главам сельских муниципалитетов направить в Омск технику.
Значительную помощь в вопросе подачи тепла в дома омичей оказывает бригада АО «Транснефть — Западная Сибирь». В ближайшее время специалисты предприятия завершат ремонтные работы на улице Магистральная в районе домов № 42 и 44, после чего перейдут на новый участок.
Как сообщил Сергей Шелест, несмотря на то, что ситуация на проблемном участке налаживается, в АО «Тепловая компания» произойдет ряд кадровых изменений — заместитель генерального директора, главный инженер Сергей Цуканов покинет свою должность. Градоначальник добавил, что другие руководители предприятия также получат взыскания.