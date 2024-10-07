Сергей Шелест сообщил, что отопление в домах омичей должно появиться не позднее четверга

Значительную помощь в вопросе подачи тепла в дома омичей оказывает бригада АО «Транснефть — Западная Сибирь». В ближайшее время специалисты предприятия завершат ремонтные работы на улице Магистральная в районе домов № 42 и 44, после чего перейдут на новый участок.