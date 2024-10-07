Председатель Заксобрания Артемов пригласил омичей на фотовыставку ко дню рождения президента Путина

«День рождения Владимира Владимировича — это наш общий праздник. По-настоящему национальный лидер, которого уважают сотни миллионов людей не только в нашем государстве, но и за его пределами. В многополярном мире роль такого лидера, как Владимир Владимирович, возросла в сотни раз. Сегодня хотелось бы ему пожелать терпения, мужества и мудрости в принятии решений. Ну и, конечно, как Верховному Главнокомандующему, и нам всем вместе с ним — победного завершения специальной военной операции!» — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Омской области и глава Штаба общественной поддержки «Единой России» Александр Артемов.
На открытии выставки спикер парламента описал молодежи, практически не заставшей те непростые времена, когда Владимир Путин принял на себя обязанности главы государства, ситуацию, в которой на пороге двадцать первого столетия находилась Россия. Страна оказалась на грани развала. Ситуация критическая, которую сейчас просто невозможно себе представить.
Александр Артемов, анализируя важнейшие изменения в период нахождения во главе страны Владимира Путина, не мог не упомянуть старт истинного возрождения государственного суверенитета России.
«Владимиру Владимировичу удалось собрать воедино все здравые силы страны, возглавить их и начать процесс по возрождению суверенитета нашего государства. В Россию поверили все те, кто разуверился в будущем нашей страны, наши партнеры по СНГ поняли, что Россия — это то государство, на которое можно опереться. То уважение, которое испытывают сотни тысяч людей по отношению к нашему государству — это прямая заслуга Владимира Владимировича!» — подчеркнул парламентарий.
В свою очередь, активисты «Молодой Гвардии Единой России» выказались о прохождении акции «Добрые дела — лучший подарок Президенту». Напомним, она уже стала традиционной, однако количество добрых дел, на которые вдохновил омскую молодежь Владимир Путин, растет.
«Мы, как молодежь, считаем, что лучший подарок Президенту — это наши добрые поступки, наши добрые дела. Силами нашей молодежи уже провели субботники на территории Омска и Омской области, запланированы мероприятия со старшим поколением и представителями социально незащищенных категорий населения. Планы большие, молодежь всегда готова доказывать делом преданность лидеру государства!» — подытожил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Артем Коншу.
Вспомнить основные моменты истории современной России, связанные с Владимиром Путиным, можно в Штабе общественной поддержки по адресу Карла Маркса, 6 до конца недели.