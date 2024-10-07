Председатель Заксобрания Артемов пригласил омичей на фотовыставку ко дню рождения президента Путина

«День рождения Владимира Владимировича — это наш общий праздник. По-настоящему национальный лидер, которого уважают сотни миллионов людей не только в нашем государстве, но и за его пределами. В многополярном мире роль такого лидера, как Владимир Владимирович, возросла в сотни раз. Сегодня хотелось бы ему пожелать терпения, мужества и мудрости в принятии решений. Ну и, конечно, как Верховному Главнокомандующему, и нам всем вместе с ним — победного завершения специальной военной операции!» — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Омской области и глава Штаба общественной поддержки «Единой России» Александр Артемов.