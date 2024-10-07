В России собрались ввести штраф за оскорбления педагогов

В законопроекте предлагается штрафовать за публичное оскорбление педагогов на сумму от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены санкции в виде штрафа в размере 50—100 тысяч рублей, а юридических лиц будут штрафовать на 200—500 тысяч рублей. В случае оскорбления учителя в интернете россиянина смогут оштрафовать на 10—30тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить 100—200 тысяч рублей, а юридических лиц ждет штраф в размере 500—700 тысяч рублей.