В России собрались ввести штраф за оскорбления педагогов

Авторами законодательной инициативы выступили заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Литратова, депутаты Сергей Миронов и Александр Терентьев. Законопроект направили в правительство Российской Федерации и Верховный суд страны. Министерство просвещения РФ уже его одобрило.
В законопроекте предлагается штрафовать за публичное оскорбление педагогов на сумму от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены санкции в виде штрафа в размере 50—100 тысяч рублей, а юридических лиц будут штрафовать на 200—500 тысяч рублей. В случае оскорбления учителя в интернете россиянина смогут оштрафовать на 10—30тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить 100—200 тысяч рублей, а юридических лиц ждет штраф в размере 500—700 тысяч рублей.
Депутаты уверены, что данные меры позволят не просто обеспечить защиту учителей от неподобающего отношения со стороны учащихся, их родителей и других лиц, но и повысить общий престиж профессии педагога в нашей стране. Ведь случаев оскорблений учителей в последнее время становится все больше, и без соответствующих мер правового характера защитить педагогов очень сложно.