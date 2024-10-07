«Омичка» одержала вторую победу в сезоне Суперлиги, переиграв «Протон»

Волейбольная «Омичка» на тай-брейке переиграла саратовский «Протон» в матче 5-го тура регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча в Омском велоцентре закончилась со счётом 3−2 (25:21, 11:25, 20:25, 25:23, 15:13).
«Протон» — одна из наиболее стабильных команд российского волейбола. Прошлый сезон саратовчанки завершили на пятом месте, а годом ранее завоевали бронзовые медали Суперлиги. Однако «Омичка» сумела дать равный бой соперницам, доведя матч до очередного в этом сезоне тай-брейка. Уступая большую часть пятой партии, хозяйкам удалось выйти вперёд в концовке и одержать победу. Лучшим игроком в составе «Омички» стала Влада Коржова — у неё 13 очков.
В следующем туре омские спортсменки отправятся в Нижний Тагил, где сыграют с «Уралочкой-НТМК» — игра состоится 20 октября. Следующая домашняя игра пройдёт 26 октября против московского «Динамо».