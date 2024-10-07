«Омичка» одержала вторую победу в сезоне Суперлиги, переиграв «Протон»

«Протон» — одна из наиболее стабильных команд российского волейбола. Прошлый сезон саратовчанки завершили на пятом месте, а годом ранее завоевали бронзовые медали Суперлиги. Однако «Омичка» сумела дать равный бой соперницам, доведя матч до очередного в этом сезоне тай-брейка. Уступая большую часть пятой партии, хозяйкам удалось выйти вперёд в концовке и одержать победу. Лучшим игроком в составе «Омички» стала Влада Коржова — у неё 13 очков.