Гаджимурад Изутдинов: Благоустраиваем территории комплексно

— В нынешнем году в нашем округе завершены работы по комплексному благоустройству сразу четырех знаковых объектов. Их общая площадь превышает 49 гектаров, а располагаются они в Коптеве, Савеловском и Тимирязевском районах, а также в Восточном Дегунине. «Вишневый сад», скверы Соломенной сторожки и в Керамическом проезде, парк «Савеловский» получили новый облик. В каждом из них обустроены пешеходные тротуары, площадки для активного отдыха, установлены скамейки, урны, детское игровое оборудование, предусмотрены зоны тихого отдыха, уложен газон. Каждый парк и сквер получил что-то особенное. Так, в «Вишневом саду» появились место для панна-футбола и стол для настольного тенниса. Кроме того, здесь возвели амфитеатр.