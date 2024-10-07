Гаджимурад Изутдинов: Благоустраиваем территории комплексно

2 октября столичные власти отчитываются о первых итогах проведенного в Москве благоустройства. Работы проходят в каждом округе. В Северном, к примеру, большое внимание уделили обновлению любимых москвичами парков. Префект САО Гаджимурад Изутдинов в интервью «Вечерней Москве» рассказал о ключевых проектах, реализованных на севере столицы.
— Гаджимурад Изамутдинович, в этом году на севере столицы обустроен ряд знаковых объектов. Какие парки и скверы получили капитальное обновление?
— В нынешнем году в нашем округе завершены работы по комплексному благоустройству сразу четырех знаковых объектов. Их общая площадь превышает 49 гектаров, а располагаются они в Коптеве, Савеловском и Тимирязевском районах, а также в Восточном Дегунине. «Вишневый сад», скверы Соломенной сторожки и в Керамическом проезде, парк «Савеловский» получили новый облик. В каждом из них обустроены пешеходные тротуары, площадки для активного отдыха, установлены скамейки, урны, детское игровое оборудование, предусмотрены зоны тихого отдыха, уложен газон. Каждый парк и сквер получил что-то особенное. Так, в «Вишневом саду» появились место для панна-футбола и стол для настольного тенниса. Кроме того, здесь возвели амфитеатр.
В сквере Соломенной сторожки появится своя достопримечательность — скульптура, символизирующая образ жителя поселка научных работников «Соломенная сторожка». К услугам спортсменов и любителей активного отдыха обустроена тренажерная площадка, есть места для игры в шахматы и шашки. Сыграть можно и в настольный теннис.
На входе в парк «Савеловский» люди смогут отдохнуть около уличной библиотеки, выбрать понравившуюся книгу и почитать в зоне тихого отдыха. На осень запланирована высадка зеленых насаждений.
Как в Москве с 2010 года реализуют программу по строительству православных храмов.
В сквере в Керамическом проезде в рамках благоустройства провели работы и обновили большую территорию, начиная от зон отдыха и заканчивая детскими городками, а также высадили новые деревья, кустарники. Кроме того, привели в порядок газоны и разбили цветники. Также тут появилась детская площадка с батутами, качелями, песочницами, пространство для выгула собак.
— Центром притяжения последних лет в округе стал Северный речной вокзал. Какова статистика его посещений в этом году?
— Северный речной вокзал в Москве — это не только важный транспортный узел и главный речной порт столицы, но и архитектурный памятник. В 2023 году он был удостоен премии Трезини за лучший реализованный проект реставрации/реконструкции. Такая награда дополнительно подчеркивает значимость данного объекта.
Вокзал работает круглый год: зимой есть каток на главной площади и лыжная трасса с пунктом проката. Летом действуют открытый кинотеатр, площадки для тренировок на свежем воздухе, фонтаны. Это и многое другое делает Северный речной вокзал привлекательным для посещений. Взгляните на цифры! С начала этого года на его территории прошло более 200 бесплатных мероприятий, вокзал принял более 1,3 миллиона посетителей. Это место стало настоящей точкой притяжения для жителей и гостей столицы.
На Северном речном вокзале расположены 17 причалов для водного транспорта, что позволяет принимать одновременно до 22 круизных судов.
В разгар летней навигации вокзал способен обслуживать до 20 круизных теплоходов в день. Для удобства пассажиров работают 46 электромобилей, которые доставляют их к круизным судам и главному зданию. Комфорт, безопасность и красота делают Северный речной вокзал популярнее год от года.
— Недавно мэр Москвы утвердил проект реконструкции улично-дорожной сети на севере города. На каких улицах пройдут работы? В чем будет заключаться реконструкция и как она повлияет на транспортное обслуживание жителей округа?
— Один из значимых — проект планировки территории линейного объекта — участок уличнодорожной сети вдоль Московского центрального кольца от Северо-Восточной хорды до Ленинградского шоссе. Реализация объекта затронет крупные районы, такие как Коптево, Войковский, Головинский.
Проектом предусматривается строительство и реконструкция улично-дорожной сети для обслуживания существующей и проектируемой жилой застройки вдоль МЦК. Реализация намечена на 2026−2030 годы.
— Гаджимурад Изамутдинович, в Москве и на ее севере, в частности, стало больше маршрутов. За полтора года перемены кардинальные: запущено Большое кольцо метро, пассажиры по достоинству оценили московские центральные диаметры. Как их запуск изменил транспортную ситуацию в округе?
— На территории Северного округа расположены четыре станции БКЛ: «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк», «Савеловская». Обслуживают САО и семь станций МЦД-3: «Новоподрезково», «Молжаниново», «Ховрино», «Грачевская», «Моссельмаш», «Лихоборы», «Петровско-Разумовская». Расположились здесь и станции четвертого Московского центрального диаметра: «Беговая», «Белорусская».
Благодаря вводу в эксплуатацию каждой железнодорожной ветки стало свободнее на радиальных линиях метрополитена. Их ввод отразился и на выборе автомобилистов. Некоторые из них начали отказываться от поездок на личном транспорте, отдавая предпочтение метро, тем самым снизилась нагрузка на Дмитровское шоссе и Ленинградский проспект.
Благодаря Большой кольцевой линии у пассажиров появилось множество дополнительных вариантов для планирования поездок. Некоторые маршруты позволяют существенно экономить время на дорогу. Например, от станции «ЦСКА» до станции «Авиамоторная» теперь можно доехать за 25 минут вместо 45.
А одно из главных удобств московских центральных диаметров по сравнению с обычными электричками — это их расписание. Поезда ходят каждые 5−7 минут с минимальными интервалами в часы пик. Таким образом, пассажиру не нужно заранее узнавать расписание, достаточно просто прийти на станцию и дождаться поезда. Особенно это важно для жителей Молжаниновского района, расположенного за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги.
К станциям МЦД созданы удобные подходы, произошли изменения в маршрутах наземного городского транспорта с учетом необходимости подвоза пассажиров непосредственно к станциям. Например, маршрут № 70 теперь следует до станции «Моссельмаш», а маршрут № Т58 продлили до станции «Грачевская», что позволило улучшить транспортное обслуживание в районах Головинский, Ховрино, Левобережный.
— Гаджимурад Изамутдинович, а как идет реализация программы реновации в Северном округе? Сколько семей переехали в новые квартиры?
— Из 515 домов, включенных в программу реновации, уже начато переселение жителей 83 домов в 38 домов-новостроек, из них 69 дома уже отселены и 51 — снесен.
Всего за весь период реализации программы в нашем округе было переселено более 16 тысяч жителей.
— Сколько жителей воспользовались правом бесплатного переезда? Как жители округа оценивают эту программу?
— Переселение жителей по Программе реновации на территории Северного административного округа осуществляется с 2018 года. За это время переселено около 6,6 тысячи семей, из них около 4900 семей воспользовались правом на бесплатный переезд (это примерно 11 200 жителей).
Нам поступает большое количество обращений с просьбами скорейшего переселения. Большинство жителей уже видели примеры своих друзей и знакомых, соседей по району, кто переехал в дома-новостройки, возведенные по программе реновации. Все мифы, которые были вокруг проекта, развеяны тысячами реальных примеров.
Думаю, лучшей оценкой жителей является скорость переселения. В настоящее время переселение всех жителей одной пятиэтажки занимает не более девяти месяцев.
— Еще одна важная программа — капитальный ремонт поликлиник. Как она реализуется в округе? Сколько в этом году планируется отремонтировать корпусов, сколько уже введено в эксплуатацию?
— В этом году проводятся работы по благоустройству и капитальному ремонту 13 поликлиник в десяти районах: Бескудниковском, Войковском, Восточном Дегунине, Головинском, Дмитровском, Левобережном, Савеловском, Тимирязевском, Ховрине, Хорошевском. Ближайшая будет открыта в третьем квартале текущего года в Тимирязевском районе на улице Вучетича. Речь идет о городской поликлинике № 6. Ввод остальных ожидаем в четвертом квартале. В результате обновления зданий, оборудования и инфраструктуры пациентам будут доступны самые нужные специалисты, современное оборудование для диагностики и профилактики болезней.
Приведу еще цифры: с 2021 года к новому московскому стандарту приведены 28 поликлиник в районах округа, из них 7 — это новое строительство.
— Если говорить об обустройстве округа, нельзя не затронуть тему освещения районов и дворов. В Москве с каждым годом активнее устанавливают дополнительные опоры освещения. Сколько в этом году планируется их установить на севере столицы, сколько уже введено в эксплуатацию?
— Всего в Северном округе столицы эксплуатируется более 55 тысяч опор освещения. В этом году запланирована установка 743 опор освещения на 125 дворовых территориях. В список адресов для установки вошли заявки от жителей, балансодержателей территорий, а также заявки от энергетиков.
Дополнительное обустройство наружного освещения позволит улучшить освещенность улиц и дворов, обеспечивая безопасность и комфорт жителям.
— В столице завершился фестиваль «Лето в городе». Какой вклад внес Северный округ в его проведение? Какие площадки в округе можно было забронировать для проведения мероприятий?
— Летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлился 100 дней — до 8 сентября и охватил более 600 городских площадок. Фестиваль объединил в себе самые разные активности и стал самым продолжительным городским событием в мире. На севере Москвы доступны были 26 площадок. За сезон здесь провели свыше 5000 мероприятий. В них приняло участие более 57 тысяч человек.
Наибольшей популярностью пользовались: сцена возле кинотеатра «Баку», Северный речной вокзал, парк имени Святослава Федорова. А на Коптевском бульваре у парка «Бригантина» площадка «Московских сезонов» заслуженно пользуется любовью горожан. Она является одной из самых популярных для проведения мероприятий городских фестивалей. С 1 июня в этой локации прошло более 250 различных мероприятий. Вместе с тем в рамках фестиваля на площадке работала комфортная зона отдыха с бассейном под открытым небом, который с момента открытия посетили более 7000 человек.
— Есть ли еще в округе городские открытые бассейны? Востребованы ли они у горожан?
— На территории округа расположились еще два открытых бассейна: в парках «Дубки» и «Ходынское поле».
Эти бассейны пользовались большой популярностью у москвичей и гостей столицы в этим летом.
— Северный округ проводил дополнительные украшения других площадок нынешним летом?
— В рамках фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы» в районе Аэропорт у стадиона «ВТБ Арена» была оформлена прогулочная зона с цветущим садом, арт-объектами, ландшафтным дизайном.
У Дворца бракосочетаний № 4 в Савеловском районе такой оформленный сад создавал дополнительную праздничную атмосферу для молодоженов и гостей. С 10 августа прогулочная зона открылась и на территории Северного речного вокзала в стиле «Русское поле».
Подчеркну, что каждый сезон в округе наполнен своими красками и дарит жителям возможность встречать обновление этих мест с радостью.
Северный административный округ города Москвы был образован 10 июля 1991 года и включает в себя 16 районов. По состоянию на сегодняшний день округ занимает площадь более 110,05 квадратных километра, с населением около 1,2 миллиона человек. Территория округа начинается от Белорусского вокзала и доходит до Московской кольцевой автомобильной дороги, а также включают в себя отдельно расположенный Молжаниновский район.
Гаджимурад Изамутдинович Изутдинов родился 22 июля 1986 года в городе Железногорске Курской области.
Образование высшее, окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по направлению «Экономика». Окончил магистратуру по специальности «Государственное и муниципальное управление». Прошел профессиональную подготовку с присвоением степени МВА («Мастер делового администрирования»).
В сентябре 2008 года начал свою трудовую деятельность на государственной службе. За пять лет прошел путь от должности специалиста 1-й категории до заместителя начальника управления Департамента капитального ремонта города Москвы.
С марта 2013-го по январь 2015 года — заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства района Проспект Вернадского города Москвы.
С января 2015-го по декабрь 2016 года — глава управы района Проспект Вернадского.
С декабря 2016-го по октябрь 2017 года — заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы.
С октября 2017-го по ноябрь 2021 года — заместитель префекта Северного административного округа города.
12 ноября 2021 года указом мэра Москвы назначен на должность префекта Северного административного округа столицы.
Женат, воспитывает троих детей.
Имеет государственные награды и звания.