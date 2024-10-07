Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На регионы Сибири надвигается снежная буря

КРАСНОЯРСК, 7 октября, ФедералПресс. Мокрый снег, дождь и порывистый ветер ожидаются в сибирских регионах. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Сейчас в Олбани: +17° 6 м/с 77% 749 мм рт. ст. +13°
Источник: Агентство «Москва»

«В Кемеровской области ожидается дождь, ветер до 21 м/с, в горах Республики Алтай порывы ветра будут достигать 24 м/с и не исключен мокрый снег. В Республике Тыва и в Иркутской области 9 октября и в ночь на 10 октября, а также в центральных районах Красноярского края ожидается дождь и мокрый снег, а также ветер до 24 м/с», — говорится в сообщении.

Известно, что в Республике Хакасия, а также на юге Красноярского края также будет неспокойно. Днем ожидается сильный дождь, а в ночь на 10 октября прогнозируются дождь и мокрый снег.

Напомним, что в некоторые российские регионы уже пришла зима.