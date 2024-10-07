На регионы Сибири надвигается снежная буря

«В Кемеровской области ожидается дождь, ветер до 21 м/с, в горах Республики Алтай порывы ветра будут достигать 24 м/с и не исключен мокрый снег. В Республике Тыва и в Иркутской области 9 октября и в ночь на 10 октября, а также в центральных районах Красноярского края ожидается дождь и мокрый снег, а также ветер до 24 м/с», — говорится в сообщении.