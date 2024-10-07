Мэр Омска Шелест рассказал, когда запустят отопление во всех домах Омска

Мэр Омска Сергей Шелест лично проконтролировал процесс подачи тепла в дома в городке Нефтяников. Отопление во всём городе должны подать до 10 октября. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
«Городок Нефтяников — на карте подключения МКД к теплу — самый проблемный участок. Побывал на нескольких адресах, посмотрел, как идёт процесс, обсудили с коллегами сроки окончания ремонта. Поставил задачу: к четвергу во все дома должно поступить тепло», — подчеркнул глава города.
В помощь «Тепловой компании» власти направили работников и спецтехнику из районов области. Помочь омским городским ресурсникам поручил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В запуске отопления также помогает бригада АО «Транснефть — Западная Сибирь». Специалисты занимаются ремонтом на улице Магистральной около домов № 42 и 44, после этого бригада перейдёт на другой участок.
Мэр Омска Шелест также сообщил, что ситуация становится лучше, однако пришлось принять ряд кадровых решений по «Тепловой компании». От должности освободят заместителя генерального директора, главного инженера Сергея Цуканова. Другие руководители предприятия получат взыскания.