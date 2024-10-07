Мэр Омска Шелест рассказал, когда запустят отопление во всех домах Омска

В помощь «Тепловой компании» власти направили работников и спецтехнику из районов области. Помочь омским городским ресурсникам поручил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В запуске отопления также помогает бригада АО «Транснефть — Западная Сибирь». Специалисты занимаются ремонтом на улице Магистральной около домов № 42 и 44, после этого бригада перейдёт на другой участок.