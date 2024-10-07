«Мы начинаем новую историю». Магазины сети «Остров чистоты и вкуса» заработали в Беларуси

Магазины сети «Остров чистоты и вкуса» снова заработали в Беларуси. Информация об этом появилась в официальном аккаунте в соцсетях сети.
«Друзья, мы снова с вами!» — сказано в сообщении.
Отмечается, что магазины сети «Остров чистоты и вкуса» возвращаются к работе.
«Мы начинаем новую историю», — подчеркнули в торговой сети.
В сообщении также сказано, что уже открылись 15 магазинов по всей стране. Так, в Минске заработали магазины сети, расположенные по адресам: улица Матусевича, 68, Восточная, 46, Бурдейного, 6. В Минской области магазины открылись в Борисове по улице Серебренникова, 20, а также в Столбцах по улице Центральной, 2.
В Бресте магазин заработал по улице Карбышева, 21, в Гомеле — по улицам Ильича, 36, Тереховской, 1, проспекту Октября, 28 В. Подробнее с адресами можно ознакомиться в соцсетях «Острова чистоты и вкуса».
Напомним, что ранее МАРТ сообщал, что у бренда «Остров чистоты и вкуса» будет новый собственник.
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