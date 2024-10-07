«Я очень расстроилась, что не смогла вернуться в 2020 году». Что произошло после того, как Арина Соболенко приехала в Ухань

— Давненько я здесь не была, — сказала Соболенко журналистам в Ухане. — Я помню, что первая победа на турнире была особенным моментом. И выиграв его два раза подряд, я очень расстроилась, что не смогла вернуться в следующем году. Вернувшись, ощущаю себя как дома. У меня остались действительно прекрасные воспоминания из прошлого. Я очень надеюсь, что смогу повторить свой результат 2019 года.