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«Я очень расстроилась, что не смогла вернуться в 2020 году». Что произошло после того, как Арина Соболенко приехала в Ухань

Белоруска Арина Соболенко рассказала, с каким чувством вернулась в Ухань.

Источник: Комсомольская правда

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко спустя 5 лет вернулась на турнир в китайский город Ухань, где она в последний раз сыграла в сентябре 2019-го, за три месяца до первых сообщений о вспышке коронавирусной инфекции, превратившейся в пандемию.

Турнир под названием Dongfeng Voyah Wuhan Open впервые с 2019 года вошел в календарь и станет последним турниром WTA-1000 в этом сезоне.

Гостиничный номер Арины. Фото: социальные сети Арины Соболенко

Первая ракетка мира полька Ига Свентек здесь не сыграет и Соболенко приехала в Ухань в статусе первой сеяной и самой яркой звезды.

Вот таким букетом ее встретили, отдав должное победам на двух турнирах «Большого шлема» в Австралии и США.

Цветы с напоминанием о титулах. Фото: социальные сети Арины Соболенко

Кроме того, белоруска выиграла два последних турнира в Ухане, завоевав титулы в 2018 и 2019 годах. 12 побед — она здесь ни разу не проиграла.

— Давненько я здесь не была, — сказала Соболенко журналистам в Ухане. — Я помню, что первая победа на турнире была особенным моментом. И выиграв его два раза подряд, я очень расстроилась, что не смогла вернуться в следующем году. Вернувшись, ощущаю себя как дома. У меня остались действительно прекрасные воспоминания из прошлого. Я очень надеюсь, что смогу повторить свой результат 2019 года.

Вид из окна гостиничного номера. Фото: социальные сети Арины Соболенко

Конечно, Арина жаждет хет-трика: финал состоится в воскресенье 13 октября. Чемпион получит 1000 очков и 525 тысяч 115 долларов призовыми.

Соболенко приехала в Ухань из Пекина. Только посмотрите, какой багаж везет ее команда, у каждого по три огромных чемодана.

Вот такой багаж у Арины и ее команды. Фото: социальные сети турнира в Ухане.

Отсутствие Свентек (она сменила тренера и решила взять перерыв) на втором подряд турнире дает шансы Соболенко опередить ее в борьбе за звание первой ракетки.

В Пекине Арина выступила неудачно, проиграв в четвертьфинале Каролине Муховой (подробности), и ни очка не добавила в рейтинг. Но Свентек не защитила 1000 очков, полученных в 2023 году в Пекине за победу и сейчас ее преимущество над Соболенко сократилось вдвое — только 1069 очков.

Время тренировки. Фото: социальные сети Арины Соболенко

Полагаем, что Арина держит это в уме. Но она вот что говорит:

— Я не тот, кто фокусируется на рейтинге. Конечно, это то, чего я действительно хочу. Это одна из моих целей. Но я раньше поняла, что если вы собираетесь фокусироваться на рейтинге, на защите очков, на таком давлении, все может легко пойти не так. Поэтому я предпочитаю фокусироваться на себе.

И вот вердикт:

— Я знаю, что если смогу показать свой лучший теннис, то стану первой ракеткой мира.

А перед стартом турнира в Ухане состоялась вечеринка игроков, где блистала и Арина Соболенко.

Арина на вечеринке игроков. Фото: социальные сети WTA

Высокий рейтинг и посев позволяют Арине начать турнир со второго круга — 1/16 финала. Она встретится либо с филиппинкой Александрой Эалой, получившей wild card, либо с 37-й ракеткой мира чешкой Катериной Синяковой из Чехии.

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