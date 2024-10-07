aespa анонсировали выход сингл-альбома SYNK: Parallel Line

Женская K-pop-группа aespa выпустит мини-альбом под названием SYNK: Parallel Line. В него войдут сольные треки, которые участницы исполняли во время мирового тура. Выход EP намечен на 9 октября.
В мини-альбоме SYNK: Parallel Line будут представлены четыре песни: Up от Карины, Dopamine от Жизель, Spark от Винтер и Bored от НинНин, пишет Korea JoongAng Daily.
EP увидит свет в преддверии выхода нового мини-альбома группы Whiplash, который станет доступен чуть позже, 21 октября.
Ранее aespa выпустили ремикс на их трек Supernova (2024) от канадской электронной певицы Граймс.