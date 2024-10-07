В Иркутске пройдет выставка комнатных растений

Ее организуют городской клуб садоводов-опытников имени Томсона совместно с Союзом садоводов Иркутска и Иркутского района при поддержке администрации областного центра.
Опытные флористы поделятся секретами выращивания домашних цветов. Посетители смогут получить консультации по интересующим вопросам. Садоводы представят такие культуры, как бугенвиллии, филодендроны, алоказии, сингониумы, папоротники, фикусы, пеларгонии, глоксинии, эписции, хлорофитумы, монстеры, хириты, сансевиерии, различные суккуленты и другие.
Открытие выставки состоится 10 октября в 12:00. В этот день она будет работать до 18:00. Также посмотреть экспозицию можно будет 11 и 12 октября с 10:00 до 18:00, сообщает пресс-служба мэрии города.
Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: