В Иркутске прошли съемки проекта Первого канала «Повара на колесах»

Одной из площадок стал МУП «Центральный рынок», сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Концепция реалити-шоу заключается в гастрономическом путешествии по стране шеф-поваров. В каждом городе они знакомятся с историей и кухней, чтобы приготовить блюда, достойные звезды Мишлена.
«Мы посетили несколько ресторанов, попробовали местные деликатесы. Нам все понравилось. В рамках программы шеф-повара Дмитрий Решетников из Санкт-Петербурга и Максим Ершов из Москвы готовили уху из омуля и фиш-энд-чипс из байкальской рыбы. Результат получился достойный. Программа выйдет в эфир в ближайший месяц, следите за анонсом», — рассказал представитель съемочной группы.
По традиции продукты для приготовления блюд приобретают на самом большом рынке.
«Мы создаем комфортные условия для товаропроизводителей, поэтому на прилавках всегда широкий ассортимент продуктов. Гости выбирали товары в рыбных рядах. Их заинтересовала фермерская продукция: сливочное масло, картофель, помидоры, лук и чеснок, а также дары леса — рыжики и опята. Все это можно приобрести на Центральном рынке. Шеф-повара проекта были приятно удивлены наличием специально выделенных мест для реализации продукции местных крестьянско-фермерских хозяйств», — отметили сотрудники муниципального предприятия.
Центральный рынок Иркутска — крупнейший объект, ведущий работу с 1848 года. Ежедневно его посещают несколько десятков тысяч человек. Последние годы ведется системная работа по его обновлению, созданию условий для продавцов и покупателей. Приобретено новое холодильное оборудование, установлен эскалатор, задействованы ранее пустующие площади третьего этажа, открыт фуд-корт. Вся продукция, которую реализуют на рынке предприниматели, проходит проверку в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.