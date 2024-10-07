В Иркутске прошли съемки проекта Первого канала «Повара на колесах»

«Мы создаем комфортные условия для товаропроизводителей, поэтому на прилавках всегда широкий ассортимент продуктов. Гости выбирали товары в рыбных рядах. Их заинтересовала фермерская продукция: сливочное масло, картофель, помидоры, лук и чеснок, а также дары леса — рыжики и опята. Все это можно приобрести на Центральном рынке. Шеф-повара проекта были приятно удивлены наличием специально выделенных мест для реализации продукции местных крестьянско-фермерских хозяйств», — отметили сотрудники муниципального предприятия.