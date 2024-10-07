В Иркутске стартовала акция «Монетная неделя»

В эти дни жители областного центра могут бесплатно обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их на свой банковский счет.
Акция проходит по всей стране при поддержке Банка России. Ее цель — вернуть в денежный оборот монеты от одной копейки до десяти рублей. Граждане могут сдать любое количество мелочи без комиссии, сообщает пресс-служба мэрии города.
Предыдущая «Монетная неделя» проходила в Иркутской области в мае. Тогда жители региона принесли в банки 1625 килограммов монет разного номинала на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.
Подробнее об акции на сайте: монетнаянеделя.рф/