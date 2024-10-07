ГАИ Минска предупредила о штрафах до 480 рублей за превышение скорости. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что неправильно выбранный скоростной режим является одной из основных причин трагедий на дороге. В ГАИ заметили, что недисциплинированность некоторых водителей, лихачество, неправильно выбранная скорость становятся причинами опрокидываний, встречных столкновений, а также съездов в кювет.
В ведомстве также рассказали, какие штрафы ждут водителей за превышение скорости. Сказано, что превышение разрешенной скорости от 10 до 20 километров в час подразумевает штраф в размере до одной базовой величины, или 40 рублей (по состоянию на 7 октября 2024 года).
Также говорится, что превышение допустимой скорости от 20 до 30 км/ч влечет за собой штраф в размере от одной до трех базовых величин, или от 40 до 120 рублей. Кроме того, превышение от 30 до 40 км/ч подразумевает штраф в размере от трех до 10 базовых величин, или от 120 до 400 рублей.
В том случае, если скорость будет превышена на 40 километров в час и более, то водитель может получить штраф в размере от восьми до 12 базовых величин, или от 320 до 480 рублей. В ГАИ обратили внимание на то, что повторное нарушение в течение года влечет за собой штраф в размере от 5 до 15 базовых величин (от 200 до 600 рублей) с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или же без лишения.
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