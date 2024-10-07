ГАИ Минска предупредила о штрафах до 480 рублей за превышение скорости

В том случае, если скорость будет превышена на 40 километров в час и более, то водитель может получить штраф в размере от восьми до 12 базовых величин, или от 320 до 480 рублей. В ГАИ обратили внимание на то, что повторное нарушение в течение года влечет за собой штраф в размере от 5 до 15 базовых величин (от 200 до 600 рублей) с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или же без лишения.