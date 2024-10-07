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В Екатеринбурге появился мурал с Александром Невским

В Екатеринбурге на фасаде здания возле входа в Александро-Невский собор появился арт-объект.

Источник: «Стенограффия»

В Екатеринбурге появился новый арт-объект. Мурал украшает фасад здания возле входа в Александро-Невский собор. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».

На мурале изображен князь Александр Невский. Его создал художник Кирилл Ведерников.

— Для меня образ Александра Невского близок к хранителю духовного пространства нашей культуры. Здесь важна именно созидательная часть, которая противостоит хаосу. Стилистически я не стремился к портретной схожести, потому что тут важно более символическое прочтение, — рассказал художник.

При создании мурала художник придерживался иконописного стиля. Эскиз облика князя был создан еще в 2020 году. Реализовать его удалось спустя несколько лет. Арт-объект находится в Университетском переулке, 11.

искусство