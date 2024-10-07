В Екатеринбурге появился мурал с Александром Невским

В Екатеринбурге появился новый арт-объект. Мурал украшает фасад здания возле входа в Александро-Невский собор. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».
На мурале изображен князь Александр Невский. Его создал художник Кирилл Ведерников.
— Для меня образ Александра Невского близок к хранителю духовного пространства нашей культуры. Здесь важна именно созидательная часть, которая противостоит хаосу. Стилистически я не стремился к портретной схожести, потому что тут важно более символическое прочтение, — рассказал художник.
При создании мурала художник придерживался иконописного стиля. Эскиз облика князя был создан еще в 2020 году. Реализовать его удалось спустя несколько лет. Арт-объект находится в Университетском переулке, 11.