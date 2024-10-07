В Екатеринбурге появился мурал с Александром Невским

— Для меня образ Александра Невского близок к хранителю духовного пространства нашей культуры. Здесь важна именно созидательная часть, которая противостоит хаосу. Стилистически я не стремился к портретной схожести, потому что тут важно более символическое прочтение, — рассказал художник.