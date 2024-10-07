В РФ запатентовали методику бездефектной трехмерной печати алюминием

Как отметила Логинова, российские исследователи впервые использовали сочетание циркония, скандия, титана и бора для обработки высокопрочных алюминиевых сплавов. Эти модификаторы способствуют образованию более мелких зерен кристаллов и при этом они мешают формированию столбчатых структур такого рода. Такие кристаллы способствуют образованию дефектов при печати алюминиевых конструкций или при лазерном плавлении различных порошков из этого металла и его сплавов.