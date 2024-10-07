Создан высокопрочный полимер, легко поддающийся переработке

Японские химики обнаружили, что обе эти проблемы можно решить, если встроить в высокопрочные полимеры из класса полиарилэфиров специальные молекулы, которые химики называют замещающими направляющими группами. Они представляют собой структуры, которые меняют свойства соседних с ними участков полимерной цепочки таким образом, что химические связи в этих регионах молекулы можно легко разорвать при помощи катализатора на базе никеля.