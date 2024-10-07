В Башкирии показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 243 случая

В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом. Согласно обновленным данным, прирост заболевших составил 243 человека. Всего за годы пандемии было диагностировано 420 тысяч фактов инфицирования.
Показатель выздоровления за сутки вырос так же на 243 случая и составил 413 067 фактов.
В стационарах республики попали 68 человек, за последние 24 часа на больничных койках оказались 16 жителей Башкирии. Коечный фонд свободен на 21,7%.
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