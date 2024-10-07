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В Норильске горит склад с пеллетами и ацетоном (видео)

На севере Красноярского края тушат крупный пожар — огнем охвачен склад с горючими материалами.

В пресс-службе краевого управления МЧС России пояснили, что пожар начался на складе на улице Нансена в Норильске. Местные жители делятся записями, на которых видно, что над складом поднимается черный дым.

«Предварительно, площадь загорания 1000 кв. м. Внутри емкости с ацетоном и пеллеты. Работают 4 единицы техники, 12 человек. Информация уточняется», — сообщили в управлении.

Вскоре площадь увеличилась до 1560 кв. метров. Количество техники и людей на месте увеличили.

«В связи пожаром на складе металлокаркасной конструкции в городе Норильске Управлением Роспотребнадзора оперативно организован мониторинг качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки, расположенной в нескольких сотнях метров», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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