В Норильске горит склад с пеллетами и ацетоном (видео)

В пресс-службе краевого управления МЧС России пояснили, что пожар начался на складе на улице Нансена в Норильске. Местные жители делятся записями, на которых видно, что над складом поднимается черный дым.
«Предварительно, площадь загорания 1000 кв. м. Внутри емкости с ацетоном и пеллеты. Работают 4 единицы техники, 12 человек. Информация уточняется», — сообщили в управлении.
Вскоре площадь увеличилась до 1560 кв. метров. Количество техники и людей на месте увеличили.
«В связи пожаром на складе металлокаркасной конструкции в городе Норильске Управлением Роспотребнадзора оперативно организован мониторинг качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки, расположенной в нескольких сотнях метров», — пояснили в пресс-службе ведомства.