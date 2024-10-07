Взаимовыгодная процедура: в Уфе покупатели новостройки теперь могут не переживать за качество своего будущего жилья

Правда услуга приемщика не самая дешевая. Но долгое время казалось, что альтернативы попросту нет. И вот, похоже, появилась новая процедура, которая позволит не тратиться на дополнительные услуги. Называется она предприемкой, проводит ее сам застройщик, который как бы проверяет сам себя, а своему покупателю выдает квартиру уже с минимальными дефектами. Подобное впервые опробовали на ЖК «Тау Хаус», третья очередь которого сдалась в сентябре. Девелопер «Садовое кольцо» собрал команду волонтеров, которая проверила все квартиры еще до официальной приемки. При этом осматривали не только сами квартиры, но и общие зоны дома. В итоге покупатели будут принимать жилье с исправленными недоделками.