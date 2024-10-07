Взаимовыгодная процедура: в Уфе покупатели новостройки теперь могут не переживать за качество своего будущего жилья

Каждый, кто когда-либо покупал квартиру в новостройке, обязательно сталкивался с процедурой приемки жилья и подписания акта приема передачи. Процесс этот непростой и подходить к нему нужно с особой внимательностью. Каким бы застройщик не был именитым и надежным, в 90% случаев собственник обязательно столкнется с различными недочетами. Кому-то повезет больше, а кто-то может влететь на дорогостоящую переделку.
Аналитики популярного сайта в сфере строительства Domeo отмечают, что согласно их исследованию в настоящее время при приемке новой квартиры в девяти случаях из десяти находят дефекты. Это может быть как брак от производителя стройтоваров, так и некачественная выполненная работа строителей. Именно поэтому новоселам рекомендуют во время осмотра построенного жилья брать с собой специалиста, который разбирается в тонкостях строительства и может быстро выявить недочеты. Обычный же человек с высокой вероятностью многие дефекты пропустит, и это больно аукнется после переезда.
Правда услуга приемщика не самая дешевая. Но долгое время казалось, что альтернативы попросту нет. И вот, похоже, появилась новая процедура, которая позволит не тратиться на дополнительные услуги. Называется она предприемкой, проводит ее сам застройщик, который как бы проверяет сам себя, а своему покупателю выдает квартиру уже с минимальными дефектами. Подобное впервые опробовали на ЖК «Тау Хаус», третья очередь которого сдалась в сентябре. Девелопер «Садовое кольцо» собрал команду волонтеров, которая проверила все квартиры еще до официальной приемки. При этом осматривали не только сами квартиры, но и общие зоны дома. В итоге покупатели будут принимать жилье с исправленными недоделками.
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
— Наша предприемка отличалась от процедуры реальной приемки еще и тем, что мы предложили волонтерам проверить не только квартиры, но и другие элементы жилого комплекса, — рассказывают представители «Садового кольца». — Они подошли к вопросу с большой тщательностью и вниманием. Это помогло нам выявить, например, заводской брак фасадных панелей, которые маы также приняли решение заменить на качественные и соответствующие архитектурному проекту элементы.
Какие наиболее частные проблемы встречались в квартирах? Как честно рассказал девелопер, большинство выявленных недочетов были связаны с оконными стеклопакетами — здесь были сколы — например, брызги окалины болгарки в виде мелкой черной сыпи на стекле или царапины на пластиковой раме. Встречались и заводские дефекты вроде «пузырьков» в стекле. Было принято решение заменить проблемные стеклопакеты до начала передачи ключей от квартир клиентам.
Предприемку в «Тау Хаус» проводили как после, так и до получения официального разрешения на ввод дома в эксплуатацию — когда строительная готовность уже превышала 95%. К работе были привлечены 20 волонтеров, им понадобилось 3 недели, чтобы обойти порядка 600 квартир и тщательно все проверить.
— Мы искали опытных волонтеров — тех, кто уже участвовал в процедуре приемки-передачи своего жилья, успел пожить в нем и знал, с какими проблемами могут столкнуть будущие новоселы. Также мы позвали и эксперта в области приемки квартир. Он контролировал работу волонтеров, аккумулируя и верифицируя предоставленные ими сведения. Мы также постарались максимально цифровизовать процесс — вся собранная информация автоматически передавалась в единый центр обработки данных, — отметили в компании-застройщике.
Отмечается, что собственники квартир не узнают о выявленных проблемах на предприемке, поскольку уже увидят их с исправленными недостатками.
КАК ВСЕ ПРОХОДИЛО.
Журналистам «КП» удалось связаться с одним из волонтеров, который принимал участие в предприемке. Молодой человек по имени Дмитрий рассказал, как все проходило, и поделился своим мнением:
— Моей главной задачей было проверить строительную готовность квартир. То есть вопросов с документацией я не касался. У нас был чек-лист, который включал проверку качества поставленных окон, наличие и работу фурнитуры, осмотр радиаторов отопления, дверей, розеток, работоспособность электрических сетей. Отдельно замеряли вертикальность стен. Мы обходили квартиру за квартирой, тратя на осмотр одной квартиры примерно по полчаса. Проходились по чек-листу, отмечали недостатки, потом сдавали заполненные листы проверяющему.
— Какие дефекты встречались наиболее часто?
— Чаще всего выявлялись проблемы с окнами — был и заводской брак вроде нехватки штапиков.
По словам Дмитрия, качество строительства изначально было довольно высокого уровня, но теперь после процедуры предприемки оно должно стать еще выше.
— В случае приемки моей личной квартиры в другом ЖК недочетов было существенно больше и пришлось долго ждать их устранения, — отметил волонтер.
ВЫГОДНО ВСЕМ СТОРОНАМ.
Самый логичный вопрос, который напрашивается в этой ситуации: а зачем это самому застройщику? Ведь многие не заботятся этим и рассчитывают, что большинство покупателей самостоятельно и молча примут квартиры, не выявив нарушений.
— Устранив заранее дефекты и передав покупателю квартиру высокого качества строительства, мы укрепляем репутацию надежного застройщика и тем самым увеличиваем число лояльных клиентов, которые могут либо сами купить квартиру, либо посоветовать наш ЖК друзьям. Кроме того, мы заранее знаем, какой объем дефектов нам придется устранить и можем сделать это потоком по оптовой цене, что приводит к заметной экономии — порядка 15%, чем если бы пришлось вызывать бригаду на каждый отдельный дефект. ГК «Садовое кольцо» с 2024 года инициировала проведение процедуры предприемки на всех своих объектах. Первым из них стала третья очередь ЖК «Тау Хаус», следующим таким объектом станет Savin Family в Казани, — раскрывают свой мотив в компании.
Таким образом, если верить застройщику, то основными причинами проводит предприемку стали репутация и экономия.
«Комсомолка» также обратилась к независимому эксперту Сергею Переломову, чтобы тот оценил новую процедуру и высказал свое мнение:
— Кто выигрывает больше при данной практике — сказать сложно, так как фактически данная практика взаимовыгодная. Застройщик при решении в досудебном порядке освобождается от судебных расходов (услуги юриста, стоимость строительно-технической экспертизы
Другими словами, в случае отсутствия злоупотребления своими возможностями данная мера в теории непременно должна привести к улучшению качества возводимого жилья и уменьшению количества претензий к крупным застройщикам.
Остается только одна проблема — насколько захотят в это ввязываться все застройщики. Для небольших компаний данная практика явно менее интересна. Ведь нередки случаи, что компании стараются как можно быстрее передать недвижимость потребителю, а затем, пока нет наплыва исков, опустошают счета предприятия, избавляются от активов и запускают процедуру банкротства для ухода от ответственности. Именно поэтому перед покупкой квартиры нужно всегда очень внимательно проверять своего застройщика.