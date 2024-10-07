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Две школы в Феодосии переведены на дистанционное обучение

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Учащиеся двух школ в Феодосии временно переведены на дистанционное обучение. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель главы администрации города Феодосии Юлия Некрасова.

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«В связи с тем, что развернуты пункты временного размещения (в школах № 9 и № 12 — ред.), введена дистанционная форма обучения в этих двух школах. Это только на сегодня, уже завтра детки вернутся в обычный режим обучения», — сказала Некрасова.

Также она уточнила, что все остальные школы города работают в обычном режиме.с.

В ночь на понедельник произошел пожар на нефтебазе в Феодосии. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуировали жителей, сообщали ранее в администрации города. Пункты временного размещения организовали на базе двух школ.

Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.

Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера.

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