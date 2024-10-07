Две школы в Феодосии переведены на дистанционное обучение

«В связи с тем, что развернуты пункты временного размещения (в школах № 9 и № 12 — ред.), введена дистанционная форма обучения в этих двух школах. Это только на сегодня, уже завтра детки вернутся в обычный режим обучения», — сказала Некрасова.
Также она уточнила, что все остальные школы города работают в обычном режиме.с.
В ночь на понедельник произошел пожар на нефтебазе в Феодосии. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуировали жителей, сообщали ранее в администрации города. Пункты временного размещения организовали на базе двух школ.
Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.
Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера.