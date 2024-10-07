«Схемы разговоров написаны для каждого из сотрудников колл-центров». Телеканал ОНТ сказал про листы фраз мошенников, которые звонят белорусам

В эфире телеканала ОНТ сказали о заготовленных листах фраз мошенников, звонящих белорусам.
В эфире подчеркнули, что все то, что слышат белорусы в тот момент, когда им звонят мошенники, является четко прописанным сценарием со всеми возможными вариантами ответов. Говорится, что аферистам известно, что сначала человек ответит нет. Однако и на этот счет у них все подготовлено:
«Поэтому у них заготовлены несколько листов убеждающих и наводящих страх фраз, подкрепленных перечислением уголовных статей», — уточнили на телеканале.
Также отмечается, что схемы разговоров написаны для каждого из сотрудников колл-центров. Первый звонок жертве поступает от «холодка». Речь идет про сотрудника, который совершает так называемые холодные звонки по номерам из баз данных. Если белорус поверил, то его сразу же перенаправляют на другого сотрудника — «клоузера». Он занимается тем, что убеждает взять кредиты, задекларировать деньги, скачать приложение удаленного доступа.
Ранее телеканал ОНТ раскрыл деятельность украинского колл-центра мошенников, обманывавших и белорусов: «Жительницу Гродно убедили продать три квартиры».
Тем временем мошенники начали обманывать белорусов, представляясь энергетиками.
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