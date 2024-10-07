«Схемы разговоров написаны для каждого из сотрудников колл-центров». Телеканал ОНТ сказал про листы фраз мошенников, которые звонят белорусам

В эфире подчеркнули, что все то, что слышат белорусы в тот момент, когда им звонят мошенники, является четко прописанным сценарием со всеми возможными вариантами ответов. Говорится, что аферистам известно, что сначала человек ответит нет. Однако и на этот счет у них все подготовлено: