В Москве начался отопительный сезон

В понедельник 7 октября в жилые дома и учреждения социальной инфраструктуры Москвы начало поступать тепло. О начале отопительного сезона отчитался заместитель мэра города Петр Бирюков. Его заявление процитировал телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
По утверждению чиновника, включить систему теплоснабжения потребовалось из-за понижения средней температуры воздуха. В российской столице ощутимо похолодало. В ночное время суток температура воздуха опускается ниже 7 градусов тепла, что требует включения систем отопления в жилых домах и организациях.
Первым делом отопление дают в социальных учреждениях вроде больниц и школ. Следующими на очереди — жилые дома и офисные помещения. После них отопление включат на промышленных предприятиях и в торговых центрах. Власти Москвы планируют включить отопление на всех объектах города в течение ближайших пяти дней.
Ранее представители московской мэрии сообщали, что к запуску систем отопления были подготовлены более 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч многоквартирных жилых домов российской столицы.