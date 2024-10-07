В Москве начался отопительный сезон

Первым делом отопление дают в социальных учреждениях вроде больниц и школ. Следующими на очереди — жилые дома и офисные помещения. После них отопление включат на промышленных предприятиях и в торговых центрах. Власти Москвы планируют включить отопление на всех объектах города в течение ближайших пяти дней.