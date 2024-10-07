Красноярка Мирра Андреева вошла в топ-20 сильнейших теннисисток мира

Среди российских теннисисток на первом месте по-прежнему находится Дарья Касаткина, которая уверенно занимает 11-ю позицию. Ее опыт и мастерство делают ее одной из главных кандидаток на успех в ближайших турнирах. Особенно примечательно, что Анна Калинская, достигнув 13-го места, показала личный рекорд в карьере, что подчеркивает ее потенциал и упорство на корте. На 16-й строчке расположилась Диана Шнайдер, замыкая тройку лучших россиянок и подтверждая рост нового поколения теннисисток.