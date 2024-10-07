Красноярка Мирра Андреева вошла в топ-20 сильнейших теннисисток мира

Об этом сообщает РБ Спорт.
С показателем в 2218 очков Мирра занимает 19-е место, что не только является личным достижением, но и свидетельствует о ее стремительном прогрессе на мировом теннисном олимпе.
На вершине рейтинга по-прежнему царит польская теннисистка Ига Швентек, чья доминирующая игра и стабильные результаты продолжают вдохновлять молодые таланты со всего мира. Следом за ней расположились белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула, которые также продолжают бороться за титулы и укрепляют свои позиции на мировом уровне.
Среди российских теннисисток на первом месте по-прежнему находится Дарья Касаткина, которая уверенно занимает 11-ю позицию. Ее опыт и мастерство делают ее одной из главных кандидаток на успех в ближайших турнирах. Особенно примечательно, что Анна Калинская, достигнув 13-го места, показала личный рекорд в карьере, что подчеркивает ее потенциал и упорство на корте. На 16-й строчке расположилась Диана Шнайдер, замыкая тройку лучших россиянок и подтверждая рост нового поколения теннисисток.
Таким образом, российский женский теннис продолжает радовать поклонников успехами молодых спортсменок, и мы с нетерпением ожидаем дальнейших выступлений, которые могут принести новые рекорды и достижения. Мирра Андреева, в частности, обещает стать яркой звездой нового поколения, готовой бросить вызов самым именитым теннисисткам мира.
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