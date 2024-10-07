Диетолог Соломатина назвала продукты, снижающие тревожность и нервное напряжение

Продукты с высоким содержанием белка, омеги-3, витаминов B и D, магния и триптофана помогут справиться с повышенной тревожностью и нервным напряжением. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, различные вещества, которые содержатся в продуктах, могут снизить тревожность. Например, с нервным напряжением отлично справляется легкоусвояемый белок.
— Любое эмоциональное возбуждение можно подавить с помощью определенных нейромедиаторов и гормонов, для выработки которых нужен белок. Важно, чтобы он легко усваивался. Белок содержится в большом количестве в рыбе, твороге, курице, индейке и кролике, — перечислила Соломатина.
Также нужно есть продукты с высоким содержанием омеги-3.
— Она защищает нервные клетки от разрушения и содержится в морской рыбе, — отметила врач.
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Диетолог сообщила, что нервное напряжение и тревожность могут снять продукты, в которых есть витамин B.
— Он содержится в мясе, печени, цельнозерновом хлебе. Витамин B необходим для поддержания здоровья нервной системы и улучшения обменных процессов, — подчеркнула Соломатина.
Кроме того, специалист напомнила, дефицит витамина D может привести к развитию не только психических, но и психиатрических заболеваний.
— Исследования доказали, что недостаточное употребление витамина D приводит к проблемам в работе нервной системы. Его недостаток связывают с развитием не только психических, но и психиатрических заболеваний. Он содержится в печени трески, — рассказала врач.
Также необходим магний — он расслабляет сосудистую стенку и понижает давление, заверила собеседница «ВМ».
— Магний в большом количестве содержится в зеленых овощах, орехах, семечках и шоколаде. Лучшим продуктом для избавления от тревоги и нервного напряжения, который содержит магний, является шоколад с миндалем. Он очень быстро повышает настроение, — заметила Соломатина.
Также гречка с йогуртом содержит в себе много магния и рутина и может быстро снять нервное напряжение, добавила эксперт.
Диетолог посоветовала регулярно есть темные ягоды, чтобы поддерживать нервную систему в нормальном состоянии.
— Доказано, что для нормальной работы нервной системы необходимо есть чернику, голубику и ежевику. Темные ягоды содержат много антиоксидантов, улучшают оксигенацию клеток головного мозга. Чем лучше он работает, тем более спокойно человек себя чувствует. Он может адекватно реагировать на стресс, — объяснила специалист.
Зеленый чай может не только тонизировать и помогать сконцентрироваться, но и расслаблять.
— Он снимает раздражительность и помогает нервной системе справиться с истощением при большом и хроническом стрессе, — уверена специалист.
По мнению собеседницы «ВМ», если у человека есть проблемы с щитовидной железой, важно следить за уровнем йода. Он в большом количестве содержится в морской капусте.
— Недостаток йода может привести к плаксивости, раздражительности и эмоциональной неустойчивости. Дефицит этого вещества негативно сказывается на качестве жизни, — предупредила Соломатина.
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Помимо этого, при повышенной тревожности необходимо включить в рацион томатную пасту или сок, отметила врач.
— В термически обработанных томатах возрастает количество ликопина. Это вещество стимулирует выработку гормонов удовольствия, — рассказала диетолог.
Также, по словам специалиста, нужно есть продукты с триптофаном. Он содержится в мясе, молочных продуктах и бананах.
— Можно сделать молочный коктейль с бананом, добавить темные ягоды, и тревожность постепенно вас покинет, — посоветовала Соломатина.