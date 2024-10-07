Диетолог Соломатина назвала продукты, снижающие тревожность и нервное напряжение

— Доказано, что для нормальной работы нервной системы необходимо есть чернику, голубику и ежевику. Темные ягоды содержат много антиоксидантов, улучшают оксигенацию клеток головного мозга. Чем лучше он работает, тем более спокойно человек себя чувствует. Он может адекватно реагировать на стресс, — объяснила специалист.