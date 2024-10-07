На дорогах Минской области за выходные задержаны 25 нетрезвых водителей

В выходные в области зарегистрировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и восемь травмированы. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Кроме того, за два выходных дня в Минской области зарегистрировано 66 фактов ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.



Также за указанный период правоохранители задержали 25 нетрезвых водителей. Было пресечено 64 факта управления транспортом бесправниками. 36 водителей нарушили скоростной режим. Кроме того, 211 пешеходов привлечены к административной ответственности. Сообщается, что 44 пешехода находились в нетрезвом состоянии, еще 101 не был обозначен световозвращающими элементами.