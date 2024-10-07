Из жизни ушёл ветеран омского хоккея Николай Березовский

Из жизни на 74-м году жизни 5 октября ушёл ветеран омского хоккея Николай Березовский. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард».
«ХК “Авангард” выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Михайловича, его вклад в развитие омского хоккея бесценен», — отметили в пресс-службе команды.
Всю свою карьеру Николай Березовский провёл за омский хоккейный клуб, а после долгое время работал тренером в Детско-юношеской спортивной школе «Авангарда».
В сезонах 1969−1983 провёл за «Каучук», «Химик», «Шинник» и «Авангард» около 550 игр. За это время он забросил 28 шайб. Николай Березовский занимает 11 место по количеству проведённых матчей за всю историю клуба.
Прощание с ветераном омского хоккея пройдёт 8 октября с 13:00 до 14:00 часов по адресу: улица Партизанская, 16, Воскресенский военный собор.