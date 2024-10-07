Просвет был всего два миллиметра: Врачи СПбГПМУ реконструировали гортань двухмесячной девочке

В клинику Педиатрического университета попала двухмесячная девочка из Дагестана. У нее диагностировали постинтубационный подголосовой рубцовый стеноз гортани. Малышке требовалась серьезная операция, ведь на момент госпитализации просвет гортани составлял всего два миллиметра. О подробностях сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
— Мы выполнили лазерную эндоскопическую пластику с баллонной дилатацией, иными словами, сначала рассекли рубцовую ткань при помощи лазера, а затем закрепили результат при помощи специального расширителя — баллона. В результате удалось увеличить просвет гортани до семи миллиметров, что соответствует возрастной норме, — рассказал завкафедрой оториноларингологии, профессора Павел Попов.
К слову, это не первая операция, во время которой применяют инновационный полупроводниковый лазер отечественного производства. К этому времени хирургам успешно удалось помочь пятерым детям из разных регионов страны.