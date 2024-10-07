Просвет был всего два миллиметра: Врачи СПбГПМУ реконструировали гортань двухмесячной девочке

В клинику Педиатрического университета попала двухмесячная девочка из Дагестана. У нее диагностировали постинтубационный подголосовой рубцовый стеноз гортани. Малышке требовалась серьезная операция, ведь на момент госпитализации просвет гортани составлял всего два миллиметра. О подробностях сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.