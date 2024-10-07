В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается похолодание

В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается понижение температуры.
Согласно прогнозу синоптиков Краснодарского ЦГМС, с 7 октября на Кубани погоду начинает определять циклон, центр которого к середине дня сместится на северо-восток центральной России. Сегодня регион окажется в теплом секторе этого циклона, и воздух еще прогреется до 27−32 градусов.
Но к вечеру ожидаются сильные дожди с грозами, преимущественно в южной половине региона. Ухудшение погоды связано с прохождением фронтального раздела. Впрочем, как обещают синоптики, он довольно быстро уйдет на северо-восток, и уже к вечеру 8 октября осадки в Краснодарском крае прекратятся. Следующий фронтальный раздел подойдет к четвергу, но и он существенных изменений в погоду не принесет.
При этом температурный фон после прохождения холодного фронта начнет падать. Так, 8 октября температуры будут на уровне 19−24 градусов, а с 9 по 11 октября 21−26 градусов.