В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается похолодание

Но к вечеру ожидаются сильные дожди с грозами, преимущественно в южной половине региона. Ухудшение погоды связано с прохождением фронтального раздела. Впрочем, как обещают синоптики, он довольно быстро уйдет на северо-восток, и уже к вечеру 8 октября осадки в Краснодарском крае прекратятся. Следующий фронтальный раздел подойдет к четвергу, но и он существенных изменений в погоду не принесет.