Названа причина отсутствия полярного сияния в России 5−6 октября

«Мы снова сталкиваемся с ситуацией, [демонстрирующей], что наша система прогнозов [магнитных бурь], к сожалению, неточная. Это связано с тем, что модели расчета магнитных бурь строятся на данных единственной космической обсерватории SOHO, оснащенной тремя коронографами, один из которых вышел из строя уже очень давно. По данным этой обсерватории сложно оценить форму выброса и скорость его движения к Земле, поэтому нам нужна своя система спутников в разных точках орбиты Земли, которые бы смотрели на Солнце в том числе сбоку. Это повысило бы точность прогнозов», — заключил ученый.